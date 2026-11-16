Ηράκλειο: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι γονείς του παιδιού 18 μηνών που πέθανε από κατάποση βενζίνης

Ελεύθεροι χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο αφέθηκαν οι γονείς του παιδιού 18 μηνών που πέθανε από κατάποση βενζίνης στο Ηράκλειο μετά την απολογία τους.

Το παιδί μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11) στο ΠΑΓΝΗ, έπειτα από περιστατικό κατάποσης βενζίνης στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών να κινητοποιείται άμεσα. Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κατάφεραν αρχικά να το επαναφέρουν.

Λίγο αργότερα ωστόσο, το παιδί έφυγε από τη ζωή.