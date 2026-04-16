Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς - Κατασχέθηκαν όπλα, βαλλίστρα και ρόπαλο - iefimerida.gr

Στη σύλληψη δύο ανδρών 36 και 23 ετών, που κατηγορούνται για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί στην Κρήτη.

Όπως προέκυψε, κατά τις βραδινές ώρες του Μ. Σαββάτου (11.04.2026) σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί. Από την προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου στο Ηράκλειο, ταυτοποιήθηκαν τα δύο άτομα, τα οποία συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης.

Κατασχέθηκαν όπλα, βαλλίστρα και ρόπαλο

Κατά τις αστυνομικές έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2 πιστόλια και 2 γεμιστήρες, 100 φυσίγγια, 18 κάλυκες, βαλλίστρα εκτόξευσης βελών και μεταλλικό ρόπαλο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

ΑΠΕ - ΜΠΕ