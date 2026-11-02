Κρήτη: Διάρρηξη σε κυλικείο δημοτικού σχολείου στο Ηράκλειο, έσπασαν το τζάμι και άρπαξαν χρήματα - iefimerida.gr

Η διάρρηξη κυλικείου δημοτικού σχολείου του Δήμου Ηρακλείου Kρήτης έγινε αντιληπτή σήμερα, από τη διευθύντριά του.

Ο δράστης ή οι δράστες φέρεται να κατάφεραν να μπουν μέσα στην αυλή του σχολείου από κάποια πόρτα, ενώ σπάζοντας το τζάμι του κυλικείου κατάφεραν να αποσπάσουν κάποιο μικροποσό.

Μόλις έγινε αντιληπτή η διάρρηξη ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έφτασε στο σχολείο για τις απαιτούμενες ενέργειες, ενώ άμεσα προωθήθηκε η έναρξη εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύμφωνα με τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το σχολείο λειτούργησε κανονικά και χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ