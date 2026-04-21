Ηράκλειο: 56χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη σε παράπηγμα -Το δράμα πίσω από την αυτοκτονία της - iefimerida.gr

Το δικό της Γολγοθά φαίνεται πως ζούσε η 56χρονη που βρέθηκε απαγχονισμένη σε παράπηγμα, κοντά στον καταυλισμό των Τσιγγάνων στα Δύο Αοράκια της Νέας Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο.

Όπως μεταδίδει το cretalivenews, πρόκειται για μία γυναίκα με καταγωγή από τα Τρίκαλα που ζούσε μόνη και άστεγη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να είχε κάνει απόπειρες αυτοκτονίας και στο παρελθόν.