Αποκεφάλισαν προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο Ηράκλειο, δείτε εικόνες - iefimerida.gr

Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε όσους περνούσαν από το σημείο που βρίσκεται η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το patris, άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή, προκαλώντας θλίψη αλλά και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, με πολίτες που βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το θέαμα να εκφράζουν την απογοήτευσή τους.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για αποτέλεσμα βανδαλισμού, θα πρόκειται για μία άκρως προσβλητική κίνηση, καθώς ο Νίκος Ξυλούρης είναι σύμβολο της μουσικής παράδοσης του νησιού, γι' αυτό και έχει το προσωνύμιο «Αρχάγγελος της Κρήτης».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για αποκατάσταση του μνημείου -«Είναι εξοργιστικό», λέει η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

«Είναι εξοργιστικό όλο αυτό που συμβαίνει και πάντως προκαλεί αγανάκτηση, μια τέτοια ενέργεια» ανέφερε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του γλυπτού, της αείμνηστης Ασπασίας Παπαδοπεράκη.

Δείτε εικόνες από το σημείο όπου αποκεφαλίστηκε η προτομή του Νίκου Ξυλούρη