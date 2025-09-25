Ηράκλειο: Άντρας εκτός ελέγχου έτρεχε γυμνός σε δρόμο και ούρλιαζε κρατώντας μαχαίρι - iefimerida.gr

Μεγάλη αναταραχή προκάλεσε χθες βράδυ στους κατοίκους της περιοχής των Καμινίων Ηρακλείου, ένας άνδρας, που έτρεχε γυμνός στον δρόμο.

Όπως αναφέρει το Cretalive επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας στο Ηράκλειο βρισκόταν σε τέτοια διέγερση που πέταξε ρούχα και εσώρουχο και άρχισε να τρέχει γυμνός στο δρόμο.

Ηράκλειο: Κρατούσε μαχαίρι στο χέρι και ωρυόταν

Μάλιστα οι μάρτυρες λένε ότι νωρίτερα είχε πετάξει στο δρόμο πολλά κιλά φρούτων που ήταν φορτωμένα σε καρότσα αγροτικού, φώναζε και ωρυόταν, κρατώντας στο χέρι ένα μαχαίρι χωρίς βέβαια να επιτεθεί σε κάποιον ή να τον απειλήσει.

Ανησύχησαν οι κάτοικοι της περιοχής

Το όλο σκηνικό ανησύχησε τον κόσμο που βρισκόταν στην περιοχή και κάλεσαν αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Πράγματι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για την συγκεκριμένη περίπτωση αφού ο άντρας εκτιμάται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή και άλλων ουσιών, κάτι που βρίσκεται υπό διερεύνηση, προκειμένου να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.