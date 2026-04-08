Ηράκλειο: Ανήλικοι έριξαν μολότοφ έξω από εκκλησία -Φωνές από τους κατοίκους [βίντεο] - iefimerida.gr

Ηράκλειο: Ανήλικοι έριξαν μολότοφ έξω από εκκλησία -Φωνές από τους κατοίκους [βίντεο]

Στην καταγγελία ότι παρέες ανηλίκων πετούν μολότοφ στο προαύλιο του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης, προχώρησαν κάτοικοι της περιοχής.

Σύμφωνα με το cretalive οι άνθρωποι που μένουν κοντά στην εκκλησία έχουν χάσει τον ύπνο τους, καθώς τα παιδιά 14 και 15 ετών έχοντας στην κατοχή τους μπιτόνια πετρελαίου και μπουκάλια, φτιάχνουν μολότοφ τις οποίες στη συνέχεια πετούν, με κίνδυνο την ασφάλεια των περαστικών και των γειτόνων.

«Ανεξέλεγκτη η κατάσταση»

«Κάθε βράδυ αντιμετωπίζουμε αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση! "Σκάνε" μολότοφ όπου βρουν, χωρίς να ενδιαφέρονται εάν υπάρχει κόσμος, μικρά παιδιά ή ηλικιωμένοι… Εάν είναι ώρα κοινής ησυχίας κτλ. Δεν έχει καμία σημασία για τα παιδιά αυτά εάν υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα δίπλα. Ζούμε σε καθεστώς τρόμου», επισήμανε στο τοπικό μέσο κάτοικος της περιοχής, εκφράζοντας την αγωνία της για τα περιστατικά που πυκνώνουν όσο πλησιάζουμε στο Μεγάλο Σάββατο.

Σύμφωνα με το cretalive οι εκρήξεις που φαίνονται στο παρακάτω βίντεο σημειώθηκαν την περασμένη Παρασκευή, στις 10 το βράδυ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου, Βασίλης Τριτσάρης, τόνισε ότι απαιτείται διαρκής αστυνόμευση στην περιοχή.

