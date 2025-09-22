Ηράκλειο: Αγόρι 3 ετών χτυπήθηκε από όχημα που οδηγούσε ο πατέρας του -Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ - iefimerida.gr

Τραυματισμένο μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, αγοράκι τριών ετών από περιοχή των Μοιρών του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου.﻿

Ο τραυματισμός του μικρού αγοριού φέρεται να προκλήθηκε από όχημα που οδηγούσε ο πατέρας του. Άγνωστο πως, το παιδάκι βρέθηκε κάτω από τις ρόδες, για να ακολουθήσουν στιγμές αγωνίας για την οικογένειά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22/9 και το αγοράκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Σύμφωνα με το διοικητή του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου αρχικά μεταφέρθηκε το αγοράκι , το 3χρονο παιδί φέρει θλάσεις στον πνευμονοθώρακα και βρίσκεται για αναπνευστική υποστήριξη στην ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

