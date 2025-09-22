 Ηράκλειο: Αγόρι 3 ετών χτυπήθηκε από όχημα που οδηγούσε ο πατέρας του -Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ - iefimerida.gr
Ηράκλειο: Αγόρι 3 ετών χτυπήθηκε από όχημα που οδηγούσε ο πατέρας του -Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ

παγνη εξωτερικα
Το νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τραυματισμένο μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, αγοράκι τριών ετών από περιοχή των Μοιρών του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου.﻿

Ο τραυματισμός του μικρού αγοριού φέρεται να προκλήθηκε από όχημα που οδηγούσε ο πατέρας του. Άγνωστο πως, το παιδάκι βρέθηκε κάτω από τις ρόδες, για να ακολουθήσουν στιγμές αγωνίας για την οικογένειά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22/9 και το αγοράκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Σύμφωνα με το διοικητή του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου αρχικά μεταφέρθηκε το αγοράκι , το 3χρονο παιδί φέρει θλάσεις στον πνευμονοθώρακα και βρίσκεται για αναπνευστική υποστήριξη στην ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

