Ιός του Δυτικού Νείλου: Η Αττική στο επίκεντρο – Ανησυχία από τους 6 θανάτους, τα μέτρα προφύλαξης - iefimerida.gr

Σε αυξημένη εγρήγορση βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου.

Η Αττική έχει βρεθεί στο επίκεντρο της φετινής κυκλοφορίας του ιού, με κρούσματα να καταγράφονται σε αρκετά και διαφορετικά σημεία του λεκανοπεδίου. Υπάρχει αυξημένη ανησυχία λόγω των έξι θανάτων που έχουν ήδη καταγραφεί. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, τόνισε ότι αναμένεται περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων, καθώς η περίοδος έξαρσης του ιού εκτείνεται έως και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, επεσήμανε πως οι έξι θάνατοι που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα αποτελούν σημαντικό αριθμό, ο οποίος υποδηλώνει τόσο τη μεγάλη διασπορά του ιού όσο και τη σοβαρότητα της νόσου.

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Ιδιαίτερο κίνδυνο διατρέχουν άτομα άνω των 60 ετών, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή ανοσοκαταστολή, καθώς και εγκυμονούσες και παιδιά. Οι ευπαθείς αυτές ομάδες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον ιό και τις επιπλοκές του.

Όσον αφορά τη μετάδοση, η καθηγήτρια διευκρίνισε ότι αυτή γίνεται μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού, το οποίο έχει προσβληθεί από τον ιό μέσω μολυσμένων πτηνών της περιοχής.

Η ίδια επισήμανε ότι ο ιός κυκλοφορεί ενδημικά στην Ελλάδα από το 2010, ωστόσο η ένταση της δραστηριότητάς του παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χρονιά σε χρονιά.

Από τη Βούλα και το Χαλάνδρι έως τη Φυλή

Η εικόνα των κρουσμάτων δείχνει σημαντική γεωγραφική διασπορά στην Αττική. Στην Ανατολική Αττική έχουν επηρεαστεί, μεταξύ άλλων, περιοχές των Δήμων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος.

Στον Βόρειο Τομέα έχουν καταγραφεί περιστατικά σε περιοχές όπως το Χαλάνδρι, η Αγία Παρασκευή, η Νέα Ιωνία και ο Παπάγου-Χολαργός, ενώ στη Δυτική Αττική βρίσκεται στον χάρτη και η Φυλή.

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Στον Νότιο Τομέα έχουν επίσης καταγραφεί περιστατικά, μεταξύ άλλων στη Γλυφάδα, ενώ η επιτήρηση επεκτείνεται και στον Κεντρικό Τομέα της Αθήνας.

Ο ΕΟΔΥ διαχωρίζει τις «επηρεαζόμενες» περιοχές, όπου έχει ήδη καταγραφεί ανθρώπινο κρούσμα, από τις «υψηλού κινδύνου», όπου τα επιδημιολογικά και άλλα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν αυξημένη πιθανότητα κυκλοφορίας του ιού.

Βασιλακόπουλος: Τι συμβαίνει με τα περισσότερα κρούσματα

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος είχε μιλήσει στο ΕΡΤnews, επισημαίνοντας ότι η Αττική και ιδιαίτερα οι νότιες και ανατολικές περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ο κ. Βασιλακόπουλος εξήγησε ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων μολύνονται δεν αντιλαμβάνεται καν ότι έχει προσβληθεί από τον ιό.

Περίπου το 20% των ανθρώπων που νοσούν εμφανίζει ήπια συμπτωματολογία, με πυρετό, αδιαθεσία και γενική καταβολή, ενώ οι σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές, όπως η εγκεφαλίτιδα και η μηνιγγίτιδα, αφορούν ποσοστό κάτω του 1%.

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Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα συμπτώματα που πρέπει να κινητοποιήσουν άμεσα τον ασθενή: έντονος πονοκέφαλος, ζάλη, απώλεια προσανατολισμού και αστάθεια στη βάδιση είναι σημεία που χρειάζονται γρήγορη ιατρική εκτίμηση.

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τα κουνούπια

Καθώς δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο ή αντιική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, η πρόληψη βασίζεται κυρίως στην προστασία από τα κουνούπια.

Οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση εγκεκριμένων αντικουνουπικών, σιτών και κουνουπιέρων, μακριά και φαρδιά ρούχα κυρίως από το απόγευμα και μετά, καθώς και χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η απομάκρυνση στάσιμων νερών από γλάστρες, δοχεία, αυλές και μπαλκόνια, καθώς μπορούν να αποτελέσουν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.

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Με την Αττική να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της φετινής κυκλοφορίας του ιού και ένα μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου να περιλαμβάνεται στις περιοχές επιδημιολογικής επιτήρησης, οι υγειονομικές αρχές επιμένουν ότι η προστασία από τα τσιμπήματα παραμένει το βασικότερο μέτρο μέχρι το τέλος της περιόδου μετάδοσης.