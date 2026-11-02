Ιωάννινα: 25χρονος ποδοσφαιριστής κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα - Του έκαναν ΚΑΡΠΑ γιατρός και διαιτητής - iefimerida.gr

Στιγμές αγωνίας το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο «Στάθης Τσανακτσής» στα Ιωάννινα, όταν ένας 25χρονος ποδοσφαιριστής κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στο Κεφαλόβρυσο και τον Σταυραετό Συρράκου.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, στον νεαρό παρασχέθηκαν αμέσως οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα.

Λίγο αργότερα έχασε ξανά τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

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Στην προσπάθεια ανάνηψης συμμετείχαν ο γιατρός της αναμέτρησης και η βοηθός διαιτητή, η οποία είναι ειδικευόμενη γιατρός.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ﻿και στο γήπεδο έφτασε ασθενοφόρο με κινητή μονάδα, που μετέφερε τον 25χρονο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σε καλή κατάσταση ο 25χρονος

Ο ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, νοσηλεύεται σε σταθερή και καλή κατάσταση.

Με ανακοίνωσή του, το σωματείο του Κεφαλόβρυσου ευχήθηκε στον νεαρό αθλητή ταχεία ανάρρωση, ενώ ευχαρίστησε δημόσια τον γιατρό και τη βοηθό διαιτητή, για την καθοριστική παρέμβασή τους, και το ΕΚΑΒ για την ταχύτατη ανταπόκρισή του.