«Insidious: Out of the Further»: Δείτε το τρέιλερ του έκτου κεφαλαίου του franchise τρόμου -Mε νέο καστ, σατανικό - iefimerida.gr

Η Sony Pictures παρουσίασε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Insidious: Out of the Further» στο CinemaCon το οποίο πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στο Λας Βέγκας.

Με νέο καστ η ταινία τρόμου

Το έκτο κεφάλαιο του franchise τρόμου κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού στο Colosseum του Caesars Palace συστήνοντας το νέο καστ, αλλά διατηρώντας την κλασική ατμόσφαιρα τρόμου και τους γνωστούς δαίμονες της σειράς.

Αν και η ταινία αποτελεί σίκουελ του «Insidious: The Red Door» (2023), λειτουργεί ως prequel των αρχικών ταινιών του 2010 και του 2013. Για τον λόγο αυτό, οι Πάτρικ Γουίλσον (Patrick Wilson) και Ρόουζ Μπερν (Rose Byrne) απουσιάζουν από το έκτο μέρος.

Πρωταγωνιστούν οι Αμέλια Ιβ (Amelia Eve), Μπράντον Περέα (Brandon Perea), Μέισι Ρίτσαρντσον-Σέλερς (Maisie Richardson-Sellers), Σαμ Σπρούελ (Sam Spruell), Λόρα Γκόρντον (Laura Gordon) ενώ η Λιν Σέι (Lin Shaye) επιστρέφει για ακόμη μια φορά στο διάσημο ρόλο της.

Η Ιβ υποδύεται την Gemma, μια νεαρή μητέρα που μεγαλώνει την κόρη της στο πατρικό της σπίτι και ανακαλύπτει ότι μπορεί να εισέρχεται στο «The Further», μια μεταφυσική διάσταση όπου περιπλανώνται χαμένες ψυχές και σκοτεινές οντότητες. Όταν κάτι σατανικό αρχίζει να την καταδιώκει, η Gemma συνειδητοποιεί κάτι που αλλάζει τα πάντα: δεν μπαίνει απλώς στο «The Further», αλλά μπορεί να φέρει ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον εφιαλτικό κόσμο πίσω στην πραγματικότητα. Όπως προμηνύει η σύνοψη: «Μόλις οι δαίμονες αντιληφθούν τη δύναμή της, ο κόσμος γίνεται το πεδίο δράσης τους».

Ο Τζέικομπ Τσέις (Jacob Chase) έγραψε και σκηνοθέτησε το «Out of the Further», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 21 Αυγούστου. Ο Τζέισον Μπλαμ (Jason Blum) υπογράφει την παραγωγή για την Blumhouse, μαζί με τους δημιουργούς του franchise, Τζέιμς Γουάν (James Wan) και Λι Γουανέλ (Leigh Whannell).

Το «Insidious» αποτελεί μια εμπορικά επιτυχημένη σειρά, με τις πέντε ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού να έχουν αποφέρει συνολικά 740 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Σύμφωνα με το Variety, η πιο πρόσφατη προσθήκη, το «The Red Door», έγινε η πιο κερδοφόρα ταινία της σειράς με εισπράξεις 189 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

ΑΠΕ-ΜΠΕ