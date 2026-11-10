Ιατρείο Καρνεάδου: Σοκάρουν τα μηνύματα των εργαζομένων για την ινουσφαίριση σε 15χρονη -«Είναι άρρωστοι οι άνθρωποι, μιλάμε για τρέλα σοβαρή» - iefimerida.gr

Αποκαλυπτικά είναι τα μηνύματα από την ομαδική συνομιλία των εργαζομένων του ιατρείου της Καρνεάδου, μέσα από τα οποία αποτυπώνονται οι αντιδράσεις και οι απορίες τους για όσα συνέβαιναν στον χώρο.

Σε ένα από τα μηνύματα, εργαζόμενη αναφέρει ότι βρίσκεται στο ιατρείο από το πρωί, καθώς πραγματοποιούνται πέντε συνεδρίες ινουσφαίρισης, ενώ σημειώνει ότι η ίδια οικογένεια πρόκειται να επιστρέψει και την Κυριακή (σ.σ. τα μηνύματα στάλθηκαν Παρασκευή).

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Ο διάλογος στην ομαδική συνομιλία των νοσηλευτριών:

«Κορίτσια, είμαι ακόμα εδώ από το πρωί. Πέντε συνεδρίες ινουσφαιρίνης. Η ίδια οικογένεια θα κάνει και Κυριακή», γράφει χαρακτηριστικά.

Η απάντηση μιας άλλης εργαζόμενης είναι ενδεικτική των αντιδράσεων που προκαλούσε η κατάσταση.

«Α, καλά, είναι άρρωστοι οι άνθρωποι» σχολιάζει, αναφερόμενη, σύμφωνα με τη διευκρίνιση που συνοδεύει τη συνομιλία, στους γιατρούς.

«Άσε, δεν σου λέω τίποτα», απαντά η πρώτη εργαζόμενη.

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«Μιλάμε για τρέλα σοβαρή», προσθέτει.

Στη συνέχεια της συνομιλίας, μία από τις εργαζόμενες αναφέρεται στην ηλικία του παιδιού της οικογένειας.

«Το κοριτσάκι είναι 15 χρόνων», γράφει.

Τα μηνύματα καταγράφουν τις έντονες αντιδράσεις των ίδιων των εργαζομένων του ιατρείου για όσα συνέβαιναν εκεί, καθώς και τον προβληματισμό τους για τις συνεδρίες στις οποίες υποβαλλόταν η ανήλικη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία εργαζόμενης του ιατρείου, η οικογένεια είχε πάει εκεί στις 30 Αυγούστου, από τη Γαλλία, για να κάνουν detox.