Ημαθία: Σώθηκε σπάνιο λευκό ζαρκάδι που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο -Επέστρεψε στη φύση, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για ένα σπάνιο είδος λευκού ζαρκαδιού στην Ημαθία, το οποίο πριν από μρικές ημέρες παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με τη φιλοζωική οργάνωση ΑΝΙΜΑ, η οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε το ζαρκάδι κάλεσε το δασαρχείο Ημαθίας και αμέσως τα στελέχη του επικοινώνησαν με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης άγριας ζωής.

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Το θηλυκό ζαρκάδι, που είναι περίπου 2-3 ετών μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνιατρείο στην Πτολεμαΐδα με εμφανή συμπτώματα κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης. «Στην αρχή δεν έβλεπε καθόλου, έκανε κύκλους γύρω από τον εαυτό του».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση της ΑΝΙΜΑ «επρόκειτο για ένα αλφικό (αλμπίνο) ζώο, κατάλευκο με ροζ μάτια και οπλές, που όμως κατάφερε να επιβιώσει και να ενηλικιωθεί στο φυσικό του περιβάλλον».

Επέστρεψε στη φύση

«Το ζαρκάδι μεταφέρθηκε με τη βοήθεια των δασικών της Ημαθίας, κοντά στο σημείο που βρέθηκε, κι εκείνο χάθηκε μέσα στους ψηλούς θάμνους, συνεχίζοντας τη ζωή του σαν να μην του είχε συμβεί κάτι», καταλήγει η ανάρτηση.