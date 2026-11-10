 Ημαθία: Φωτιά σε αγροτικά μηχανήματα στο Πλατύ, δύο τραυματίες με εγκαύματα στα χέρια - iefimerida.gr
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Ημαθία: Φωτιά σε αγροτικά μηχανήματα στο Πλατύ, δύο τραυματίες με εγκαύματα στα χέρια

Ασθενοφόρο και όχημα της Πυροσβεστικής
Ασθενοφόρο και όχημα της Πυροσβεστικής / Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε δύο αγροτικά μηχανήματα που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο αγροτικής αποθήκης στο Πλατύ Ημαθίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο άνδρες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 10:30.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξάνδρειας, οι οποίοι επιχείρησαν άμεσα και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Από τη φωτιά τραυματίστηκαν οι δύο ιδιοκτήτες των μηχανημάτων, 56 και 27 ετών, οι οποίοι υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα στα άνω άκρα.

Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν για παροχή ιατρικής φροντίδας, πριν φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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