 Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας -Βρέθηκαν δύο κάλυκες - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας -Βρέθηκαν δύο κάλυκες

Νέα Λιόσια
© ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI/ΑΡΧΕΙΟΥ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά πολυκατοικίας.

Όπως μετέδωσε το Action24, ένας ή δύο δράστες, προς το παρόν δεν είναι σαφές, επάνω σε μηχανή πυροβόλησαν εναντίον εισόδου πολυκατοικίας.

Ηλιούπολη: Εντοπίστηκαν δύο κάλυκες και μια βολίδα

Στο σημείο βρέθηκαν τρεις τρύπες και εντοπίστηκαν δύο κάλυκες, μία βολίδα και ένα φυσίγγιο.

Από τους πυροβολισμούς ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί.

Η αστυνομία διερευνά το συμβάν.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ηλιούπολη πυροβολισμοί

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ