Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας -Βρέθηκαν δύο κάλυκες - iefimerida.gr

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά πολυκατοικίας.



Όπως μετέδωσε το Action24, ένας ή δύο δράστες, προς το παρόν δεν είναι σαφές, επάνω σε μηχανή πυροβόλησαν εναντίον εισόδου πολυκατοικίας.

Ηλιούπολη: Εντοπίστηκαν δύο κάλυκες και μια βολίδα

Στο σημείο βρέθηκαν τρεις τρύπες και εντοπίστηκαν δύο κάλυκες, μία βολίδα και ένα φυσίγγιο.



Από τους πυροβολισμούς ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί.



Η αστυνομία διερευνά το συμβάν.