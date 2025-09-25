Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας -Βρέθηκαν δύο κάλυκες - iefimerida.gr

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά πολυκατοικίας.
Όπως μετέδωσε το Action24, ένας ή δύο δράστες, προς το παρόν δεν είναι σαφές, επάνω σε μηχανή πυροβόλησαν εναντίον εισόδου πολυκατοικίας.
Ηλιούπολη: Εντοπίστηκαν δύο κάλυκες και μια βολίδα
Στο σημείο βρέθηκαν τρεις τρύπες και εντοπίστηκαν δύο κάλυκες, μία βολίδα και ένα φυσίγγιο.
Από τους πυροβολισμούς ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί.
Η αστυνομία διερευνά το συμβάν.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο