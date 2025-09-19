Ίλιον: Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων έξω από γυμνάσιο -Τραυματίστηκε 13χρονη μαθήτρια στο πρόσωπο - iefimerida.gr

Συμπλοκή μεταξύ μαθητών σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε σχολείο στο Ίλιον.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβάν καταγράφηκε σε Γυμνάσιο στις 14:00 μετά το μεσημέρι, την ώρα που οι μαθητές αποχωρούσαν από το σχολείο.

Ίλιον: Τραυματίστηκε στο πρόσωπο μια 13χρονη μαθήτρια

Σύμφωνα με την αστυνομία από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο μία 13χρονη μαθήτρια, πιθανότατα από γροθιά.

Για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού γίνεται προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ιλίου.