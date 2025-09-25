Ίλιον: Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησαν 13χρονα -Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες - iefimerida.gr

Τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 13 και 14 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά έπειτα από επίθεση που δέχθηκαν στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Φύλης, στο Ίλιον.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά ξυλοκοπήθηκαν από οκτώ ανήλικα άτομα, με αποτέλεσμα να υποστούν ελαφρά τραύματα. Αμέσως μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Α' Ιλίου, όπου έσπευσε και σταθμός του ΕΚΑΒ, για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού και αναζητούν τους δράστες.