Ίλιον: Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησαν 13χρονα -Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες - iefimerida.gr

 Ίλιον: Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησαν 13χρονα -Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησαν 13χρονα -Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες

Αστυνομικοί με περιπολικό και μηχανή
Αστυνομικοί με περιπολικό και μηχανή / Φωτογραφία (αρχείου) ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 13 και 14 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά έπειτα από επίθεση που δέχθηκαν στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Φύλης, στο Ίλιον.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά ξυλοκοπήθηκαν από οκτώ ανήλικα άτομα, με αποτέλεσμα να υποστούν ελαφρά τραύματα. Αμέσως μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Α' Ιλίου, όπου έσπευσε και σταθμός του ΕΚΑΒ, για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού και αναζητούν τους δράστες.

