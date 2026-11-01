Ίλιον: 18χρονος μαχαίρωσε τον πατέρα του στον λαιμό και στην πλάτη - iefimerida.gr

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο μεταξύ πατέρα και γιου σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Ίλιον.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ένας 18χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 61χρονο πατέρα του, τραυματίζοντάς τον στον λαιμό και την πλάτη.

Ο 61χρονος διακομίστηκε, έχοντας τις αισθήσεις του, στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», ενώ ο νεαρός συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.