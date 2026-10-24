Ηλιοφάνεια σήμερα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας -Αλλάζει ο καιρός την Κυριακή - iefimerida.gr

O καιρός σήμερα Σάββατο 24 Οκτωβρίου θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και οι άνεμοι θα πμέουν βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Ασθενείς βροχές πιθανώς να εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά από τη Χαλκιδική και νοτιότερα, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο.

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Ο καιρός ανά την Ελλάδα

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

﻿στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 10 έως 22, στη Θεσσαλία από 11 έως 23 βαθμούς, στη Στερεά από 11 έως 23 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 11 έως 24 βαθμούς, στα Επτάνησα από 13 έως 23 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 13 έως 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 17 έως 24 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς και στην Κρήτη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στα δυτικά, από βόρειες στα ανατολικά 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

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Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το απόγευμα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι βόρειοι 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις πιο πυκνές από το απόγευμα με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη.

Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Αλλάζει ο καιρός αύριο Κυριακή

Αλλάζει ο καιρός από το μεσημέρι της Κυριακής όπου και θα ξεκινήσουν στα δυτικά βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά προς τα ανατολικά και τα νότια, επηρεάζοντας αρχικά το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, με έμφαση στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

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Μέχρι το βράδυ, βροχές και καταιγίδες αναμένεται να κινηθούν προς την κεντρική και ανατολική Στερεά, καθώς και σε άλλες περιοχές της νότιας ηπειρωτικής χώρας.