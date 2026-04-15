Έγκλειστος σε φυλακή εξέδωσε πλαστά τιμολόγια για παράνομες επιδοτήσεις 227.500 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ -Νέα κομπίνα - iefimerida.gr

Δικογραφία σε βάρος 71χρονου, έγκλειστου σε φυλακή, σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για απάτη που σχετίζεται με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, κατηγορείται για έκδοση και διακίνηση εικονικών παραστατικών πώλησης από εταιρείες-φαντάσματα, αλλά και για κατάρτιση πλαστών ετικετών πιστοποίησης σπόρου σποράς πολλαπλασιαστικού υλικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, πρόκειται για διαχειριστή δύο εταιρειών, με έδρα περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες, όπως διαπιστώθηκε, είχαν πλήρη απουσία εμπορικής δραστηριότητας, καθώς δεν ήταν εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν διέθεταν ενεργές έδρες και δεν πραγματοποιούσαν τραπεζικές συναλλαγές.

Υπέβαλαν τα εικονικά τιμολόγια στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να εισπράττουν παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις

Από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και καταγγελιών, διαπιστώθηκε ότι μέσω των ανωτέρω εταιρειών ο κατηγορούμενος εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρου σποράς, τις οποίες διέθετε σε αγρότες, προκειμένου να τις επισυνάψουν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης που υπέβαλλαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εισπράξουν παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις.

Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2025, η πρώτη εταιρεία συμφερόντων του 71χρονου κατηγορουμένου εξέδωσε κατά περίπτωση εικονικά τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 440.066,27 ευρώ, προς 368 αντισυμβαλλόμενους, ενώ η δεύτερη, για το διάστημα από Οκτώβριο του 2024 έως Ιούλιο του 2025, εξέδωσε τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 185.360,02 ευρώ, προς 151 αντισυμβαλλόμενους.

Συνολικά 289 παραγωγοί υπέβαλαν εικονικά τιμολόγια -Σχεδόν 230.000 ευρώ η οικονομική ζημία σε βάρος της ΕΕ

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί επισύναψαν τα ανωτέρω τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρου σποράς κατά την υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, με σκοπό την παράνομη είσπραξη οικονομικών ενισχύσεων.

Επισημαίνεται ότι η οικονομική ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 227.539,20 ευρώ.

Τι κατάσχεσαν οι Αρχές κατά τη διάρκεια ελέγχου στο σπίτι του 71χρονου κατηγορούμενου

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου, παρουσία τακτικού προανακριτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος παραστατικών των εταιρειών,

3 σφραγίδες των ανωτέρω εταιρειών,

ιδιόχειρες σημειώσεις με πελατολόγιο,

σκληρός δίσκος και εκτυπωτής, καθώς και

αυτοκόλλητες ταινίες με ένδειξη σταθμού ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων, με αναφορά σε επανέλεγχο (Αύγουστος 2023).

Η δικογραφία θα υποβληθεί στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.