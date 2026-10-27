Ηλικιωμένος ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του και έπεσε από το άγαλμα του Βενιζέλου στο Ηράκλειο - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ - iefimerida.gr

Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται 67χρονος που έπεσε το βράδυ της Δευτέρας από το άγαλμα του Βενιζέλου, στο κέντρο του Ηρακλείου.

Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με το Cretalive, η πτώση φέρεται να μην οφείλεται σε ατύχημα.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 67χρονος έπεσε σκόπιμα, σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στη ζωή του.