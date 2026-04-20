Ηλικιωμένη ξέχασε σε λεωφορείο τσάντα με 30.000 ευρώ, λίρες και κοσμήματα -Της επεστράφη άθικτη - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένη ξέχασε σε λεωφορείο τσάντα με 30.000 ευρώ, λίρες και κοσμήματα -Της επεστράφη άθικτη

Λεωφορείο / EUROKINISSI: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
Ένα ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν μία ηλικιωμένη ξέχασε σε λεωφορείο μία τσάντα, η οποία είχε μέσα 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα έγιναν στην γραμμή 856 (Δάφνη-Υμηττός-Αιγάλεω), όταν η γιαγιά κατέβηκε από το λεωφορείο, χωρίς να καταλάβει ότι είχε αφήσει την τσάντα της. Λίγη ώρα αργότερα, ένας επιβάτης την εντόπισε και ενημέρωσε τον οδηγό, ο οποίος του ζήτησε να την αφήσει μπροστά για να την βρει ο ιδιοκτήτης της σε περίπτωση που την αναζητήσει.

Ο οδηγός δεν γνώριζε τι έχει μέσα η τσάντα -Είχε δει μόνο μερικά φρούτα

Μετά από λίγο, ο οδηγός δέχθηκε ειδοποίηση από το κέντρο συντονισμού της ΟΣΥ, όπου τον ρωτούσαν αν έχει βρεθεί τσάντα στο όχημα. Τότε ενημερώθηκε για πρώτη φορά ότι το περιεχόμενό της ήταν ιδιαίτερα πολύτιμο.

Ο ίδιος, χωρίς να γνωρίζει τι υπήρχε μέσα, είχε ρίξει μόνο μια επιφανειακή ματιά, διακρίνοντας φρούτα. Ωστόσο, στο εσωτερικό της τσάντας βρίσκονταν 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα, γεγονός που ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη σημασία της υπεύθυνης στάσης του.

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια μόλις έφτασε στο σπίτι της και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες εντοπισμού.

Η τσάντα τελικά παραδόθηκε μέσω των αρμόδιων αρχών και επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά της, χωρίς να λείπει κάτι από μέσα.

