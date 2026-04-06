«Μάνα πήγαινε τα λεφτά στην εκκλησία, θα τα πάρει drone» -Θύμα απατεώνων ηλικιωμένη στη Μακρυνεία - iefimerida.gr

Θύμα απατεώνων έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Μακρυνεία της Αιτωλοακαρνανίας, που τους έδωσε τα χρυσαφικά και όλες της τις οικονομίες.



Την περασμένη Πέμπτη, απατεώνας που παρίστανε τον έναν γιο της γυναίκας που μένει στην Αθήνα, την πήρες τηλέφωνο, όταν ο άλλος της γιος της, η νύφη της και ο εγγονός της έλειπαν από το σπίτι.

Ο «γιος», με την πρόφαση ότι θα πρέπει να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, είπε στην ηλικιωμένη να βάλει τα χρυσαφικά και χρήματα που υπάρχουν στο σπίτι σε μια σακούλα και να τα αφήσει έξω από την εκκλησία του χωριού.

Μάλιστα, ο δράστης έφτασε στο σημείο να της πει ότι την σακούλα θα την πάρει drone!

Η γυναίκα μάζεψε συνολικά 11 χιλιάδες ευρώ και χρυσούς σταυρούς και τα άφησε στο προαύλιο της εκκλησίας, από όπου φυσικά τα άρπαξε κάποιος συνεργάτης των απατεώνων και όχι drone.

H ηλικιωμένη κατάλαβε την απάτη όταν τα χρήματα είχαν πλέον κάνει… φτερά.

Για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Σταθμό της Γαβαλούς.