Καίσαρης για τις αναθυμιάσεις χημικών στην πισίνα του σχολείου: «Υπήρξε οσμή, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, δεν υπάρχει θέμα» - iefimerida.gr

Στο τι συνέβη με τις αναθυμιάσεις στην πισίνα του ιδιωτικού σχολείου «Εκπαιδευτήρια Καίσαρης» αναφέρθηκε ο Ηλίας Καίσαρης μετά τη διακομιδή 13 μαθητών στο νοσοκομείο Παίδων.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα θέμα. Το πρωί υπήρξε μια οσμή χλωρίου λόγω ανάμειξης υλικών. Η οσμή ήταν ελαφριά αλλά αμέσως λειτούργησε το πρωτόκολλο» δήλωσε ο κ. Καίσαρης και πρόσθεσε:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εκκενώθηκε το κίτρο του δημοτικού, ήρθαν όλα τα παιδιά στο κτίριο του Γυμνασίου-Λυκείου».

Ο ίδιος σημείωσε ότι το πρωτόκολλο προβλέπει και την ενημέρωση του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής, ενώ πρόσθεσε ότι «κάποια παιδιά που ήταν πιο κοντά στο σημείο, πήγαν στο Παίδων. Τα παιδιά είναι καλά και όλα έχουν τελειώσει».

Παράλληλα ο κ. Καίσαρης επισημαίνοντας ότι τα παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Παίδων καθώς αυτή ήταν η σύσταση του ΕΚΑΒ σημείωσε ότι οι πέντε ενήλικες δεν ήταν γονείς αλλά εργαζόμενοι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σωτηρία και «τώρα είναι καλά».

Κληθείς να απαντήσει από που προέκυψαν οι αναθυμιάσεις ο κ .Καίσαρης σημείωσε ότι ήταν «χλώριο με ανάμειξη στον κάδο. Όχι στην πισίνα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμανε συναγερμός στο ιδιωτικό σχολείο Εκπαιδευτήρια Καίσαρη καθώς κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της πισίνας μαθητές εισέπνευσαν αέρια που προκλήθηκαν μετά από λάθος κατά τη διάρκεια καθαρισμού της πισίνας.

Οι 13 ανήλικοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ ένας ακόμη μαθητής αποχώρησε με τη μητέρα του, η οποία υπέγραψε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για παιδιά 6 ετών, οκτώ αγόρια και πέντε κορίτσια. Μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις, τα πέντε παιδιά αναχώρησαν από το νοσοκομείο, ενώ τα υπόλοιπα 8 εξετάζονται.

Στο νοσοκομείο και 14 ενήλικες

Παράλληλα, 14 ενήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία», ανάμεσά τους οι δύο συντηρητές της πισίνας οι οποίοι αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.

Όλοι οι προαναφερθέντες παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και έντονο ερεθισμό ματιών.