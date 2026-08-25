Θύμα ηλεκτρονικής απάτης επιχειρηματίας στο Ηράκλειο -«Σήκωσαν» 28.000 ευρώ από τον λογαριασμό του μέσα σε τέσσερα λεπτά - iefimerida.gr

Σοβαρό περιστατικό ηλεκτρονική απάτης καταγράφηκε στο Ηράκλειο, με θύμα επιχειρηματία, ο οποίος είδε να αφαιρείται από τον λογαριασμό του μεγάλο χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με cretalive, όλα έγιναν στις 13 Αυγούστου όταν άγνωστοι απέκτησαν πρόσβαση στον επιχειρηματικό τραπεζικό λογαριασμό του, με το θύμα να καταγγέλλει ότι όλα έγιναν γρήγορα και μέσα σε τέσσερα λεπτά έγιναν αρκετές συναλλαγές, με αποτέλεσμα να «εξαφανιστούν» 28.000 ευρώ.

Ο επιχειρηματίας ενημέρωσε αμέσως για το περιστατικό την Αστυνομία, την τράπεζα που συνεργάζεται, αλλά και την Τράπεζα της Ελλάδας. Η υπόθεση έχει αρκετές ομοιότητες με υπόθεση στο Ρέθυμνο, όπου επιτήδειοι κατάφεραν να αφαιρέσουν 150.000 ευρώ από λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης μέσα σε ελάχιστο χρόνο.