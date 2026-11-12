Ηλεκτρικά πατίνια έπιασαν φωτιά στα Εξάρχεια, δύο άτομα με εγκαύματα

Άμεσα έσβησε φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο ηλεκτρικά πατίνια εντός εγκαταλελειμμένου ισόγειου χωρου επί της οδού Σπύρου Τρικούπη στην Αθήνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 12 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 9:00 και κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα .

Από το περιστατικό, δύο άντρες 35 και 19 ετών, υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα στα άνω άκρα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.