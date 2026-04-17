Ηλεία: Στο νοσοκομείο παιδί 2 ετών που ήπιε χλωρίνη -Συνελήφθη ο παππούς του, τον πήρε να φύγει χωρίς ιατρική άδεια - iefimerida.gr

Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στην Ηλεία με θύμα ένα αγοράκι ηλικίας δύο ετών, που έφερε τη σύλληψη του παππού του.

Σύμφωνα με το pelop, αστυνομικοί του Τμήματος Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνέλαβαν τον παππού του παιδιού στον Πύργο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το παιδί ήπιε χλωρίνη και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου

Πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα έγιναν το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στα Λεχαινά, όταν ο κατηγορούμενος είχε προσωρινά την εποπτεία του εγγονού του και, υπό συνθήκες που ερευνώνται, το παιδί ήπιε χλωρίνη.

Αμέσως το παιδί μεταφέρθηκε στο Πολυιατρείο Λεχαινών και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του.

Ο παππούς πήρε τον εγγονό του και έφυγε από το νοσοκομείο, παρά τις οδηγίες των γιατρών

Τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας, ο συλληφθείς πήρε τον εγγονό του από την παιδιατρική κλινική και αποχώρησε από το νοσοκομείο, παρόλο που υπήρχαν σαφείς οδηγίες από τους γιατρούς ότι το παιδί πρέπει να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, καθώς υπήρχε κίνδυνος να εμφανιστεί χημική πνευμονία.

Κατά την Αστυνομία, η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του ανήλικου παιδιού, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του άνδρα το πρωί της Πέμπτης στον Πύργο.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.