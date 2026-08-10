Ηλεία: Σε ύφεση η φωτιά στη Γαστούνη -Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στα Κοττέικα - iefimerida.gr

Διπλό μέτωπο φωτιάς αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στην Ηλεία.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές στην περιοχή της Γαστούνης και στην περιοχή Κοττέικα.

Στη Γαστούνη, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν, καθώς οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε σε χαμηλή βλάστηση.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και τρία αεροσκάφη.

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H φωτιά, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, είναι σε ύφεση.

Φωτιά και στα Κοττέικα Ηλείας

Στα Κοττέικα καίγεται χαμηλή βλάστηση, με την κατάσταση να δείχνει πιο σοβαρή. Στο σημείο βρίσκονται 60 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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Προς το παρόν, σε καμία από τις δύο φωτιές δεν κινδυνεύουν σπίτια.