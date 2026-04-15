Τι είπε ο γιατρός που έκανε την επέμβαση στον Γιώργο Μυλωνάκη -«Θα είναι δέκα ημέρες αγωνίας» - iefimerida.gr

Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε ο γιατρός που τον χειρούργησε στον «Ευαγγελισμό», έπειτα από την εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό.

Ειδικότερα, ο κ. Ευτύχιος Αρχοντάκης ανέφερε μεταξύ άλλων στον AΝΤ1 ότι «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες», καθώς «πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι».

«Θα είναι δέκα μέρες αγωνίας, δράσαμε γρήγορα και το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως»

Ο γιατρός του «Ευαγγελισμού» τόνισε ότι καθαρή εικόνα για την κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη θα υπάρξει σε λίγες μέρες, τονίζοντας ότι «θα έχουμε δέκα μέρες αγωνίας».

«Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως» είπε ο κ. Αρχοντάκης, και εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την πορεία του εμβολισμού του ανευρύσματος που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Ο κ. Αρχοντάκης ανέφερε ότι οι διεθνείς οδηγίες αναφέρουν ότι οι γιατροί πρέπει να δράσουν εντός 48 ωρών από το επεισόδιο και σημείωσε ότι οι πιθανότητες ρήξης είναι πιο πολλές τις πρώτες ώρες.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού» για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Νωρίτερα, το ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε ο «Ευαγγελισμός» για τον Γιώργο Μυλωνάκη ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ''Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ'', μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Επιτυχημένος ο εμβολισμός του ανευρύσματος

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε αμέσως στον «Ευαγγελισμό», έπειτα από το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου του έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις.

Η αξονική έδειξε ότι υπήρχε εγκεφαλικό αιμάτωμα, το οποίο υπέστη ρήξη και αιμορραγούσε.

Για το λόγο αυτόν υποβλήθηκε σε εμβολισμό του ανευρύσματος, ο οποίος πήγε καλά.

Στη συνέχεια, εισήχθη εκ νέου στη ΜΕΘ, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας του.

Στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη η οικογένειά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπουργοί και στελέχη της ΝΔ

Από την πρώτη στιγμή, ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει στο πλευρό του την οικογένειά του, με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου, να σπεύδει στο νοσοκομείο μόλις έμαθε για τη λιποθυμία του, αποχωρώντας από την εκπομπή «Happy Day».

Στον «Ευαγγελισμό» βρέθηκαν αμέσως ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, αλλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έσπευσε στο πλευρό του στενού του συνεργάτη και έμεινε για 45 λεπτά, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάστασή του.

Επιπλέον, στο νοσοκομείο πήγαν οι Κωστής Χατζηδάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκη Κεραμέως, Παύλος Μαρινάκης, Σοφία Ζαχαράκη, Βασίλης Σπανάκης, Μιχάλης Μπεκίρης, Στέλιος Κουτνατζής και άλλα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.

Κωστής Χατζηδάκης, Χρήστος Ζωγράφος, Νίκη Κεραμέως

Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Τάκης Θεοδωρικάκος και Παύλος Μαρινάκης

Νίκη Κεραμέως

Βασίλης Σπανάκης

Παράλληλα, στον «Ευαγγελισμό» μετέβη και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, προκειμένου να στηρίξει τη συνεργάτιδα και φίλη της, Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Κατέρρευσε μπροστά μας»

Σοκαριστική ήταν η περιγραφή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, για την ξαφνική λιποθυμία του Γιώργου Μυλωνάκη κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον RealFM, δήλωσε συγκλονισμένος.

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του "πρωινού καφέ"», είπε φανερά συγκινημένος ο Κωστής Χατζηδάκης.