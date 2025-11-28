Ηχητικό ντοκουμέντο πριν τη δολοφονία στη Σαλαμίνα -«Γιατί παιδί μου το κάνεις αυτό; Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε» - iefimerida.gr

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται ηχητικό ντοκουμέντο από το μαρτύριο της 75χρονης πριν δολοφονηθεί από την ίδια της τη νύφη στο σπίτι της στη Σαλαμίνα.



Στο ντοκουμέντο, που παρουσίασε ο ANT1, η 75χρονη ακούγεται να ικετεύει τη 46χρονη, την οποία δεν είχε αναγνωρίσει.



«Πάρε ό,τι θέλεις, μωρέ, και φύγε. Γιατί, μωρέ παιδί μου, το κάνεις; Γιατί; Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε».

Σε βίντεο του Mega ακούγεται η εισβολή της 46χρονης στο σπίτι της πεθεράς της, σπάζοντας το τζάμι.

Ο διάλογος πριν από τη δολοφονία στη Σαλαμίνα

Η 75χρονη που παρακαλούσε για τη ζωή της, αφού κατάλαβε ότι τα λόγια της δεν βρίσκουν ανταπόκριση και δέχεται τα χτυπήματα με το μπουκάλι στο κεφάλι, αντιλαμβάνεται το τέλος της και προσεύχεται, λέγοντας το «Πάτερ Ημών»…



75χρονη: «Εκεί πέρα έχει, εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες (τροχήλατο τραπέζι που πιθανόν είχε χρήματα), πάρτη και φύγε παιδί μου, έλα, δε σε είδα, δε σε ξέρω, φύγε αγάπη μου, να με σκοτώσεις ήρθες;»

46χρονη: «Πού είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά»

75χρονη: «Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μη μου κάνεις κακό»

46χρονη: «Πού είναι τα λεφτά;»

75χρονη: «Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μη μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε. Αγόρι μου, δεν έχεις μάνα; Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω»

Σαλαμίνα: Μίλησα με την μητέρα της κατηγορούμενης, ποτέ δεν έχει νοσηλευτεί, λέει η κόρη του θύματος

Η κόρη της άτυχης 75χρονης μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1, όπου ανέφερε για ποιο λόγο θεωρούσε από την πρώτη στιγμή κύρια ύποπτη την 46χρονη σύντροφο του αδερφού της.

Όπως είπε υπάρχει κάμερα κοντά στο σπίτι που έχει καταγράψει λεπτωμερώς τις κινήσεις της 46χρονης πριν και μετά το φονικό.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε φανερώσει στην κατηγορούμενη πως την θεωρεί την βασική ύποπτη και πως δέχτηκε απειλές όταν εκείνη έμαθε ότι κατέθεσαν στοιχεία στην Αστυνομία.

Αναλυτικά όσα είπε η κόρη του θύματος για την 46χρονη φερόμενη δολοφόνο

«Χθες ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μας, που ακούσαμε (τα ηχητικά) και είχαμε αυτή την αίσθηση το πως δολοφονήθηκε η μητέρα μας και τις τελευταίες της στιγμές, έχω να πω στην κα Μαρούπα (συνήγορος της κατηγορούμενης) που έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια χωρίς να έχει δει τη δικογραφία, ξενύχτησα για να βλέπω τα στοιχεία όλο το βράδυ να ακούω ξανά και ξανά τα ηχητικά για να καταλάβω τι έχει συμβεί. Να βλέπω τις φωτογραφίες της φόνισσας της μάνας μου. Χθες μίλησα και με την μητέρα της κατηγορουμένης. Ήμουν σίγουρη και γνώριζα ότι στα 8 χρόνια που μένουμε στο ίδιο οίκημα και την γνωρίζω καλά δεν έχει νοσηλευτεί ποτέ. Η ίδια η μάνα της μου είπε ότι δεν έχει νοσηλευτεί ποτέ. Δεύτερον , το κορίτσι δεν δούλευε. Στα 8 χρόνια που την ξέρω δούλεψε 3 μήνες σε ένα βενζινάδικο. Οι γονείς της τα παρείχαν όλα και ο αδερφός μου.

Αφού δεν κάνει τον κόπο η αντίδικος να ανοίξει τα ηχητικά θα της τα ανοίξουμε εμείς σιγά σιγά να τα βλέπει γιατί προφανώς δεν έχει χρόνο, γυρίζει από κανάλι σε κανάλι (για την δικηγόρο της κατηγορούμενης).

Εδώ από κάτω υπάρχει κάμερα που την φωτογραφίζει. Έχω τις φωτογραφίες της που μπένει στο αμάξι και φεύγει.

Μπήκε χωρίς όπλο, βεβαίως και μπήκε χωρίς όπλο, ήξερε πολύ καλά που μπορούσε να βρει όπλο για να σκοτώσει τη μητέρα μου. Μπαίνει μέσα σπάει το τζάμι και φωνάζει ''Έρις, Έρις'' είναι το σκυλάκι της που το κρατούσε η μάνα μου. Είναι το αφεντικό της, γι αυτό το σκυλί δεν έκανε τίποτα. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί έκανε αυτή την αποτρόπαια πράξη.Υπάρχουν φωτογραφίες, τεκμηριωμένη δφιαδρομή.

Για τις σχέσεις μεταξύ θύτη και θύματος

«Είχαν χαθεί κάποια χρυσαφικά από το σπίτι της μητέρας μου και η μητέρα μου την υποψιαζόταν, υπάρχει και σε κατάθεση. Είχαν μαλώσει για ένα διάστημα αλλά οι σχέσεις τους δεν ήταν κακές.

Μένουμε πάνω κάτω και την γνωρίζω καλά. Η συμπεριφορά της ήταν ύποπτη. Την Δευτέρα πήγαμε στη ΓΑΔΑ και είπα τις υποψίες που είχα με βάση κάποια στοιχεία που είχα. Την Τρίτη ο αδερφός μου την ενημέρωσε ότι πήγαμε στη ΓΑΔΑ και την θεωρούσαμε ύποπτη. Βρεθήκαμε στο ίδιο τραπέζι και της είπα ότι την θεωρώ ύποπτη. Γιατί δεν με φώναξε και γενικά επειδή μου είχαν κρύψει πολλά πράγματα, με την αύρα της γενικά. την θεωρούσα την κύρια ύποπτη. Είχα ενημερώσει τους πολύ στενούς που έρχονταν από το σπίτι γιατί φοβόμουν για τα παιδιά μου. Είχε ξεφύγει. Έλεγε για μένα και την κόρη μου ότι επειδή πήγαμε στη ΓΑΔΑ ότι θα φάμε χώμα, ότι θα βάλει τα ξαδέρφια της να μας σκοτώσουν.

Σαλαμίνα: Προφυλακιστέα η 46χρονη φερόμενη ως πεθεροκτόνος

Η 46χρονη κρίθηκε προφυλακιστέα, καθώς δεν έπεισε ανακρίτρια και εισαγγελέα. Αν και έχει ομολογήσει την πράξη της, η γυναίκα ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, δήλωσε αθώα.