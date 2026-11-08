Ηγουμενίτσα: Γυναίκα συνελήφθη με ολόκληρο οπλοστάσιο στο αμάξι της -Την έπιασαν με 7 μαχαίρια και 2 σιδερογροθιές - iefimerida.gr

Στη σύλληψη μίας γυναίκας που εντοπίστηκε με επτά διαφορετικά μαχαίρια και δύο σιδερογροθιές προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ηγουμενίτσας.
Το απόγευμα της Πέμπτης 5/11, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) σταμάτησαν το όχημα της γυναίκας για τυχαίο έλεγχο και εντόπισαν μέσα ολόκληρο οπλοστάσιο.
Συγκεκριμένα, βρέθηκαν:
- 7 μαχαίρια διαφόρων τύπων και μεγεθών,
- 2 σιδερογροθιές,
- 2 σπρέι πιπεριού,
- μεταλλικό αιχμηρό αντικείμενο
- πλαστικό εργαλείο αυτοάμυνας.
Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Ηγουμενίτσας.
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