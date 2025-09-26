Ηγουμενίτσα: Ο 11χρονος παρασύρθηκε από το ΙΧ μπροστά στα μάτια της μητέρας του -Πώς έγινε το δυστύχημα - iefimerida.gr

Ασύλληπτη τραγωδία συγκλονίζει την Ηγουμενίτσα, καθώς ένα αγόρι 11 ετών παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και έχασε τη ζωή του, την ώρα που γύριζε από το σχολείο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού STAR, το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 49 Μαρτύρων, λίγα μόλις μέτρα από το σχολείο του παιδιού και μπροστά στην επιχείρηση του πατέρα του.

Έφυγε νωρίτερα από το σχολείο λόγω αδιαθεσίας

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο 11χρονος προσπάθησε να διασχίσει διάβαση πεζών με το πατίνι του, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονη.

Λίγο νωρίτερα είχε τηλεφωνήσει στη μητέρα του, λέγοντάς της ότι δεν αισθανόταν καλά, με αποτέλεσμα να φύγει νωρίτερα από το σχολείο. Εκείνη του ζήτησε να πάει στο κατάστημα της οικογένειας ώστε να επιστρέψουν μαζί στο σπίτι. Δεν πρόλαβε όμως να φτάσει.

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν δραματικές: οι γονείς του βγήκαν τρέχοντας στον δρόμο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ουρλιαχτά και πανικό. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου διασωληνώθηκε. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγο μετά τις 12:30.

Αυτόπτης μάρτυρας τόνισε χαρακτηριστικά στο ίδιο μέσο: «Κάθε μέρα περνάει το παιδί από εκεί. Δεν άκουσα ούτε φρεναρίσματα, ούτε τίποτα, άκουσα μόνο τη μάνα να ουρλιάζει και βγήκα έξω».

«Είχε τραύματα στο κεφάλι, στα χέρια, στον πνεύμονα, στον θώρακα»

«Όλοι μαζευτήκαμε στο χώρο εκεί των επειγόντων και δώσαμε μάχη γι' αυτό το παιδί. Είχε τραύματα στο κεφάλι, στα χέρια, στον πνεύμονα, στον θώρακα. Καμιά φορά σκεφτόμαστε επειδή είμαστε κι εμείς μάνες, αν ήμασταν εμείς στη θέση τους», λέει στο Star η γιατρός ΤΕΠ Ελένη Νικολαΐδου.

Η οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. «Ξαφνικά είδα μπροστά μου το παιδί. Πετάχτηκε με το πατίνι», είπε η 58χρονη οδηγός, στην κατάθεσή της.

Καθαρό το αλκοτέστ

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, το αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη ήταν καθαρό, ενώ η ίδια παραμένει σοκαρισμένη. Η αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο που δείχνει καθαρά ότι το παιδί προσπάθησε να περάσει από τη διάβαση πεζών, σε δρόμο όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να σταματούν.

Είχε σκοτωθεί και η θεία του 11χρονου σε τροχαίο

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, ενώ φίλοι και γνωστοί μιλούν για μια αγαπημένη οικογένεια που μετρά το δεύτερο βαρύ πλήγμα. Στο παρελθόν, η αδελφή της μητέρας του αγοριού είχε χάσει τη ζωή της σε τροχαίο στην Εγνατία, αφήνοντας πίσω το μωρό της, το οποίο μεγάλωσε η οικογένεια που σήμερα θρηνεί ξανά.

Ο 11χρονος Μάξιμος, αφήνει πίσω τη δίδυμη αδελφή του και έναν μεγαλύτερο αδελφό.