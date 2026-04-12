Κανάλια Μαγνησίας: «Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη» -Ιερέας διέκοψε την Ανάσταση για τις κροτίδες, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ιερέας διέκοψε την Ανάσταση για να αποτρέψει ρίψη κροτίδων κοντά σε γηροκομείο
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Ανάστασης στα Κανάλια Μαγνησίας, όταν ιερέας διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία λίγο πριν ακουστεί το «Χριστός Ανέστη».

Η διακοπή έγινε προκειμένου να παρέμβει σε ομάδα νεαρών που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο του ναού και ετοιμάζονταν να ρίξουν κροτίδες.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο ιερέας προχώρησε στην παρέμβαση καθώς σε πολύ κοντινή απόσταση από τον ναό λειτουργεί γηροκομείο, με αποτέλεσμα οι δυνατοί θόρυβοι από τις κροτίδες να προκαλούν αναστάτωση και φόβο στους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους.

«Δεν έχει κανένα Χριστός Ανέστη, όλοι φύγετε. Είναι 60 άνθρωποι εκεί μέσα και κάνουνε Ανάσταση», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στους νεαρούς.

Μετά την παρέμβασή του και την απομάκρυνση της ομάδας, η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά και λίγα λεπτά αργότερα ακούστηκε το «Χριστός Ανέστη» μέσα σε πιο ήρεμο και συγκρατημένο κλίμα.

