 Ιεράπετρα: 18χρονος οδηγός παρέσυρε δύο τουρίστες σε διάβαση -Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: 18χρονος οδηγός παρέσυρε δύο τουρίστες σε διάβαση -Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, νεκρός θεσσαλονίκη
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / Φωτογραφία: Eurokinissi
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Ιεράπετρα όταν 18χρονος οδηγός, οποίος δεν διαθέτει δίπλωμα, παρέσυρε δύο τουρίστες σε διάβαση.

Σύμφωνα με το cretalive.gr o 18χρονος διέσχισε με το αυτοκίνητό του τη διάβαση και παρέσυρε ένα ζευγάρι Αυστριακών, ηλικίας 46 και 49 ετών.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα βαρύτερα έχει τραυματιστεί η 46χρονη γυναίκα.

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