Ιεράπετρα: 18χρονος οδηγός παρέσυρε δύο τουρίστες σε διάβαση -Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - iefimerida.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Ιεράπετρα όταν 18χρονος οδηγός, οποίος δεν διαθέτει δίπλωμα, παρέσυρε δύο τουρίστες σε διάβαση.
Σύμφωνα με το cretalive.gr o 18χρονος διέσχισε με το αυτοκίνητό του τη διάβαση και παρέσυρε ένα ζευγάρι Αυστριακών, ηλικίας 46 και 49 ετών.
Με βάση το ίδιο δημοσίευμα βαρύτερα έχει τραυματιστεί η 46χρονη γυναίκα.
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