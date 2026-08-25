Ιεράπετρα: 18χρονος οδηγός παρέσυρε δύο τουρίστες σε διάβαση -Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - iefimerida.gr



Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Ιεράπετρα όταν 18χρονος οδηγός, οποίος δεν διαθέτει δίπλωμα, παρέσυρε δύο τουρίστες σε διάβαση.

Σύμφωνα με το cretalive.gr o 18χρονος διέσχισε με το αυτοκίνητό του τη διάβαση και παρέσυρε ένα ζευγάρι Αυστριακών, ηλικίας 46 και 49 ετών.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα βαρύτερα έχει τραυματιστεί η 46χρονη γυναίκα.