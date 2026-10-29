 Ιεράπετρα: Στο νοσοκομείο 57χρονος με τραύματα από όπλο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Στο νοσοκομείο 57χρονος με τραύματα από όπλο

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο / Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Με τραύματα από όπλο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας στην Κρήτη ένας 57χρονος, νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Ο 57χρονος βρισκόταν σε επιχείρηση ιδιοκτησίας του σε περοχή του Δήμου Ιεράπετρας και φέρεται να αυτοτραυματίστηκε.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργούν αστυνομικοί από το Α.Τ Ιεράπετρας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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