«Δεν έπεσα από τα σύννεφα»: Τι λέει στο iefimerida o πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της άρσης βαρών, Χρήστος Κωνσταντινίδης, για τον Οδυσσέα Δήμα

Για το νέο σκάνδαλο ντόπινγκ που πλήττει για ακόμα μία φορά την άρση βαρών αλλά και για τον συλληφθέντα συναθλητή του και συνεργάτη του στην Εθνική ομάδα μιλά στο iefimerida o πρώην ομοσπονδιακός προπονητής και Ολυμπιονίκης Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Όπως λέει «δεν έπεσε από τα σύννεφα» στο άκουσμα της είδησης καθώς η πληροφορία υπήρχε στους κύκλους της άρσης βαρών χωρίς όπως λέει να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία.

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«Δεν έπεσα από τα σύννεφα, όχι. Δεν μου προκάλεσε έκπληξη αυτή η είδηση. Τώρα, για ποιον λόγο και για ποια αιτία θα το κρατήσω για τον εαυτό μου. Υπήρχαν φήμες πολύ συγκεκριμένες πάντως στον κύκλο και των αθλητών και των προπονητών. Εγώ τις γνώριζα αυτές τις φήμες από κάποιες πηγές, οι οποίες όμως ποτέ δεν μπόρεσαν να τεκμηριώσουν μια συγκεκριμένη άποψη και συγκεκριμένες κατηγορίες. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην περίπτωση του Οδυσσέα, του Δήμα. Αλλά ξέρω ότι αυτό το ποσοστό το οποίο αμαυρώνει αυτή τη στιγμή το σύνολο της άρσης βαρών είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Το οποίο τώρα, εφόσον έχει πάρει και τέτοια έκθεση το θέμα και αποκαλύπτεται ότι είναι υπό διερεύνηση δεν μπορώ να πω και κάτι περισσότερο. Υπήρχαν πάντως οι φήμες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γνωριμία με τον Οδυσσέα Δήμα στον Μίλωνα και η «κακή συνεργασία» ως προπονητές στην εθνική της άρσης βαρών

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ο Οδυσσέας Δήμας και ο αδελφός του Πύρρος υπήρξαν συναθλητές στον Μίλωνα και στη συνέχεια οι δύο άντρες ανέλαβαν την τεχνική ηγεσία στην ομοσπονδία της άρσης βαρών, την περίοδο που ο Πύρρος Δήμας ήταν πρόεδρος της ομοσπονδίας. Η σχέση τους όπως λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης ήταν προβληματική και ο ίδιος παραιτήθηκε μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.

«Η γνωριμία μου με τον Οδυσσέα Δήμα ξεκινά από την περίοδο που ήμασταν αθλητές όλοι του ίδιου σωματείου. Δηλαδή ήμασταν στον Μίλωνα. Συνυπήρξαμε, δηλαδή, όλοι σαν αθλητές.

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Ακολούθως, ο Πύρρος όταν ανέλαβε την ηγεσία της Ομοσπονδίας, με προσέλαβε σαν ομοσπονδιακό προπονητή και είχα και τον Οδυσσέα Δήμα σαν δεύτερο προπονητή στην Εθνική ομάδα ανδρών και γυναικών. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την περίοδο δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου κάτι να συμβαίνει όσον αφορά σε χορήγηση παράνομους ουσιών. Υπήρχε μία κακή συνεργασία, να το πω έτσι, με παρεμβάσεις. Με παρεμβάσεις ως προς το καθήκον του προπονητή.

Είτε αυτό ήταν παρέμβαση στο προπονητικό πρόγραμμα, είτε στο ποιος θα ενταχθεί, ποιος θα διωχθεί. Όλα αυτά, στην επιστολή παραίτησης που είχα κάνει, τα είχα αναφέρει. Ο χρόνος της θητείας μου και σαν ομοσπονδιακός προπονητής, θεωρώ ότι έληξε και άδοξα, αλλά και πολύ σύντομα», λέει ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Τι λέει για την τιμωρία του Οδυσσέα Δήμα και ο αποκλεισμός του ανήλικου γιου του

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής επισημαίνει ότι τόσο ο αποκλεισμός του Οδυσσέα Δήμα το 2024, όσο και ο αποκλεισμός του ανήλικου γιού του για χρήση απαγορευμένων ουσιών την ίδια χρονιά, είναι δύο από τα περιστατικά που αμαυρώνουν την εικόνα του αθλήματος.

«Για το θέμα με την τιμωρία του Οδυσσέα με αποκλεισμό από το άθλημα αλλά και την τιμωρία του ανήλικου γιού του το 2024, έχω να πω ότι συνεχώς το άθλημα το δικό μας βρίσκεται σε μία έτσι κακή επικαιρότητα. Εμφανίζεται στο προσκήνιο μόνο για άσχημες ειδήσεις. Καλό είναι αυτή η υπόθεση τώρα, έτσι πως έχει εξελιχθεί, να απομονώσει τα στοιχεία αυτά που προκαλούν αυτή τη φθορά σε όλο το χώρο και από εκεί και πέρα να μην υπάρξει στο μέλλον παρόμοια συμπεριφορά. Αυτές τις μέρες που διανύουμε, στην επικαιρότητα και στο προσκήνιο των ειδήσεων βρίσκεται η κακή συμπεριφορά ελαχίστων ανθρώπων που δυστυχώς υπάρχουν στον χώρο.

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Από εκεί και πέρα, όμως, πιστεύω ότι υπάρχουν και φιλότιμοι προπονητές, σωματιακοί, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σχεδόν αφιλοκερδώς. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο αθλητισμός είναι ένα δείγμα πολιτισμού. Και αυτό πρέπει η πολιτεία να το λάβει υπόψη και να επιβραβεύει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πλαισιώνουν αυτά τα σωματεία και μπορούν κάποια παιδιά και γυμνάζονται. Γιατί υπάρχουν και παιδιά που δεν έχουν την οικονομική άνεση να πάνε κάπου αλλού. Το ότι απασχολούνται εκεί είναι ένα θετικό για την κοινωνία μας γενικότερα, ο αθλητισμός», κατέληξε.