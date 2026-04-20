Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Παραμένει διασωληνωμένος -Σταθερή η κατάστασή του - iefimerida.gr

Σταθερή παραμένει η κατάσταση υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.



Το ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Διασωληνωμένος για 5η μέρα ο Γιώργος Μυλωνάκης -Κρίσιμη αυτή η εβδομάδα

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι διασωληνωμένος για 5η μέρα στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», μετά από την ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου, την οποία εξεδήλωσε το πρωί της περασμένη Τετάρτης.

Όπως έχει γράψει κατ’ επανάληψη το iefimerida, η τρέχουσα εβδομάδα είναι η πολύ κρίσιμη για τον Γιώργο Μυλωνάκη, καθώς η έκτη και η έβδομη ημέρα της νοσηλείας του στη ΜΕΘ είναι οι ημέρες στις οποίες θα κορυφωθεί το ενδεχόμενο ο ίδιος να εκδηλώσει το απευκταίο μαζικό εγκεφαλικό οίδημα, ενώ ο κίνδυνος να αναπτύξει δευτερογενές ισχαιμικό επεισόδιο φτάνει ακόμη και μέχρι την 14η ημέρα της νοσηλείας του στην ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού».

Σημειώνεται, πάντως, ότι κάθε ημέρα, την οποία ο Γιώργος Μυλωνάκης περνά χωρίς μείζονες επιπλοκές στην ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» αποτελεί κέρδος για τον ίδιο και την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του, ενώ δίνεται επίσης ο αναγκαίος χρόνος στον ασθενή, προκειμένου ο εγκέφαλός του να απορροφήσει την υπαραχνοειδή αιμορραγία, η οποία έχει προκληθεί από την ρήξη του εγκεφαλικού ανευρύσματος.