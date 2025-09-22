Η Ζωή Σμυρλή νέα προϊσταμένη στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας - iefimerida.gr

Αλλαγή σκυτάλης στη θέση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.



Τη νευραλγική θέση που κατείχε μέχρι πρότινος ο Γεώργιος Καντζίδης πλέον αναλαμβάνει η εισαγγελέας Εφετών Ζωή Σμυρλή. Η αλλαγή σκυτάλης έγινε λόγω της προαγωγής του κ. Καντζίδη στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.



Η κυρία Σμυρλή συγκέντρωσε την πλειοψηφία των ψήφων των συναδέλφων της έναντι της Βασιλικής Κρίνα.