 Η Ζωή Σμυρλή νέα προϊσταμένη στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ζωή Σμυρλή νέα προϊσταμένη στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας

Δικαιοσύνη
Φωτογραφία αρχείου: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Αλλαγή σκυτάλης στη θέση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

Τη νευραλγική θέση που κατείχε μέχρι πρότινος ο Γεώργιος Καντζίδης πλέον αναλαμβάνει η εισαγγελέας Εφετών Ζωή Σμυρλή. Η αλλαγή σκυτάλης έγινε λόγω της προαγωγής του κ. Καντζίδη στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Η κυρία Σμυρλή συγκέντρωσε την πλειοψηφία των ψήφων των συναδέλφων της έναντι της Βασιλικής Κρίνα.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Εισαγγελία Εφετών Εισαγγελία Εφετών Αθηνών

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ