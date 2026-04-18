Η Τροχαία Θεσσαλονίκης αναζητά πληροφορίες για γυναίκα-θύμα τροχαίου -Είναι στο νοσοκομείο, δεν την έχουν αναζητήσει - iefimerida.gr

Σε αναζήτηση πληροφοριών για την ταυτοποίηση στοιχείων τραυματία έπειτα από τροχαίο ατύχημα, προέβη η υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο συνέβη στις 10 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Μίκη Θεοδωράκη, όταν δίκυκλο όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά πεζή γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Η ανωτέρω γυναίκα που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μ.Ε.Θ. στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, έχει κοντά γκρίζα μαλλιά και κατά το χρόνο του ατυχήματος έφερε υφασμάτινο φαρδύ μαύρο παντελόνι, λευκό πουκάμισο, μακρύ μαύρο αμάνικο πανωφόρι και δερμάτινες παντόφλες.

Όποιος γνωρίζει οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλει στην ταυτοποίησή της, ας επικοινωνήσει στα τηλέφωνα 2310566200-2310566210-2310566203-2310566204 της υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, η οποία διενεργεί την προανάκριση.