ΥΠΠΟ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο νέας εθνικής στρατηγικής για τον πολιτισμό και τη δημιουργία - iefimerida.gr

Τις βασικές κατευθύνσεις για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον Πολιτισμό παρουσίασε το ΥΠΠΟ, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο για την πολιτιστική διαχείριση.

Η πρωτοβουλία επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην καινοτομία και την προστασία της δημιουργίας, σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Στρατηγικός σχεδιασμός και νέες δομές

Στο επίκεντρο της παρουσίασης της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη βρέθηκε η συγκρότηση ειδικής διεπιστημονικής επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης, με ρόλο τον συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων.

Όπως τονίστηκε, το ΥΠΠΟ προχωρά σε μια συνεκτική στρατηγική που καλύπτει τόσο την πολιτιστική κληρονομιά όσο και τον σύγχρονο πολιτισμό, αξιοποιώντας τα πορίσματα εξειδικευμένων μελετών και τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς.

Από τα ψηφιακά δίδυμα έως τα ελληνικά LLM

Κεντρικός άξονας της πολιτικής αποτελεί η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, όπως τα «ψηφιακά δίδυμα» για την προστασία μνημείων και οι εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

Παράλληλα, δρομολογείται η δημιουργία ελληνικών χώρων δεδομένων και η ανάπτυξη μεγάλου γλωσσικού μοντέλου (LLM), με στόχο την ενίσχυση της έρευνας, της τεκμηρίωσης και της διεθνούς προβολής του πολιτιστικού αποθέματος.

Πνευματικά δικαιώματα και νέες προκλήσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί σύνθετα ζητήματα για τους δημιουργούς και την αγορά.

Οι αρμόδιοι επιστήμονες υπογράμμισαν την ανάγκη θεσμικής θωράκισης, επισημαίνοντας τους κινδύνους από τη μη αδειοδοτημένη χρήση έργων, αλλά και τη σημασία διατήρησης της αυθεντικότητας και της βιωσιμότητας της πολιτιστικής παραγωγής.