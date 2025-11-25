Ο Κ. Μητσοτάκης συζήτησε με νέους καινοτόμους επιχειρηματίες στην εκδήλωση για την ελληνική λίστα «Forbes 30 under 30» - iefimerida.gr

Σε πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της ελληνικής λίστας «Forbes 30 under 30» για το 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός συζητά με τον συνιδρυτή & CEO της MoveoAI, Πάνο Καραγιάννη, την Head of People & Marketing, Santikos Collection, Κατερίνα Σαντίκου και τον συνιδρυτή και CEO της Sporo Health, Κίμων Αριστοτέλη Φογκτ.
