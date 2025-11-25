 Ο Κ. Μητσοτάκης συζήτησε με νέους καινοτόμους επιχειρηματίες στην εκδήλωση για την ελληνική λίστα «Forbes 30 under 30» - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κ. Μητσοτάκης συζήτησε με νέους καινοτόμους επιχειρηματίες στην εκδήλωση για την ελληνική λίστα «Forbes 30 under 30»

Κυριάκος Μητσοτάκης
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της ελληνικής λίστας «Forbes 30 under 30» για το 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός συζητά με τον συνιδρυτή & CEO της MoveoAI, Πάνο Καραγιάννη, την Head of People & Marketing, Santikos Collection, Κατερίνα Σαντίκου και τον συνιδρυτή και CEO της Sporo Health, Κίμων Αριστοτέλη Φογκτ.

