Η Πρώτη Ανάσταση στην Ελλάδα: Έθιμα, θόρυβος και χαρά σε όλη τη χώρα - iefimerida.gr

Το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου προσμένουν σήμερα οι ορθόδοξοι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο.

Η λεγόμενη Μικρή Ανάσταση αποτελεί ένα ιδιαίτερο στοιχείο της ορθόδοξης παράδοσης. Τελείται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και προετοιμάζει για τη μεγάλη νύχτα της Ανάστασης, εκφράζοντας τη μετάβαση από τη θλίψη στη χαρά και από τη σιωπή στη ζωή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη οι πρώτοι ήχοι της Ανάστασης ακούστηκαν στην Παναγία Φανερωμένη, γνωστή και ως Ιερός Ναός των Ξένων, στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας. Η λειτουργία ξεκίνησε, όπως κάθε χρόνο, λίγο μετά τις 6 το πρωί, με πολυελαίους και στασίδια να δονούνται, ενώ στις 11:00 ακολουθεί το καθιερωμένο σπάσιμο των μπότηδων.

Οι καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα και στην Ύδρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Ζάκυνθο, το έθιμο της «Γκλόριας» πραγματοποιήθηκε με έντονο θόρυβο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, αναπαριστώντας τον σεισμό της Καινής Διαθήκης.

Νεαροί χτυπούν μεταλλικά αντικείμενα, όπως βαρέλια και τενεκέδες, συνεχίζοντας το έθιμο με σύγχρονες προσαρμογές, καθώς παλαιότερα χρησιμοποιούνταν στασίδια και πήλινα αντικείμενα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτη Ανάσταση: Ξεχώρισε και πάλι ο «ιπτάμενος ιερέας» της Χίου

Στη Χίο, στην Ευαγγελίστρια, ξεχώρισε για ακόμη μία χρονιά ο «ιπτάμενος ιερέας», πάτερ Χριστόφορος, ο οποίος εξέρχεται από τη Μεγάλη Πύλη σκορπίζοντας δαφνόφυλλα, μεταφέροντας συμβολικά το μήνυμα της Ανάστασης, ενώ οι πολυέλαιοι κινούνται έντονα και οι πιστοί χτυπούν τα στασίδια.

Στη Λέσβο, στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Αγγέλων, άνθρωποι κάθε ηλικίας συμμετέχουν σε ένα παλιό έθιμο, δημιουργώντας θόρυβο για να αναπαραστήσουν τον σεισμό της Ανάστασης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Πάτρα, το έθιμο της Πρώτης Ανάστασης αναβίωσε με ιδιαίτερη ένταση στο κέντρο της πόλης.

Στην οδό Μαιζώνος, έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελίστριας, οι καμπάνες σήμαναν και οι κάτοικοι άρχισαν να πετούν γυαλικά, λάμπες και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας ένα εκκωφαντικό θέαμα. Το έθιμο αυτό έχει τις ρίζες του στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν οι σιδεράδες της περιοχής πετούσαν μεταλλικά εργαλεία στον δρόμο για να αναγγείλουν την Ανάσταση.