Η πρόγνωση του καιρού έως και την Κυριακή του Πάσχα -Πού και πότε αναμένονται βροχές, πότε πέφτει η θερμοκρασία - iefimerida.gr

Για σκηνικό που θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, παρά άνοιξη, κάνει λόγο ο Σάκης Αρναούτογλου, αναφερόμενος στον καιρό τις ημέρες του Πάσχα.

Όπως αναφέρει ο έμπειρος μετεωρολόγος, οι πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας αναμένονται με σχετικά καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές.

Όσον αφορά τη Μεγάλη Τρίτη, ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητος χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα.

Τη Μεγάλη Τετάρτη ο καιρός αναμένεται αρχικά αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά αυξάνονται οι πιθανότητες για τοπικές μπόρες, κυρίως στη Θεσσαλία, στα βόρεια της Αττικής και στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Αρναούτογλου.

Πτώση της θερμοκρασίας από Μ. Πέμπτη

Η εικόνα του καιρού φαίνεται να αγριεύει από τη Μ. Πέμπτη, με πτώση της θερμοκρασίας και συννεφιά, ενώ περιμένουμε βροχές στο ανατολικό τμήμα της ηπειρωτικής χώρας και συγκεκριμένα σε Θεσσαλία, Χαλκιδική, Αττική, αλλά και στην Κρήτη.

Μ. Παρασκευή: Από τα δυτικά έρχεται... φθινόπωρο

Τη Μεγάλη Παρασκευή ο καιρός αναμένεται ήπιος μέσα στην ημέρα, ωστόσο από το βράδυ αναμένεται νέα επιδείνωση από τα δυτικά.

Το Μεγάλο Σάββατο περιμένουμε την πιο έντονη αλλαγή. Ειδικότερα, Μ. Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα περιμένουμε βροχοπτώσεις, οι οποίες σε αρκετές περιοχές θα είναι έντονες.

Όπως σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου, οι καλύτερες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα, ενώ στη δυτική, κεντρική και κυρίως στη βόρεια Ελλάδα το σκηνικό θα είναι πιο άστατο, θυμίζοντας περισσότερο χειμώνα.

Η αστάθεια φαίνεται να διατηρείται έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, με τα φαινόμενα σταδιακά να εξασθενούν.

Καλλιάνος: Η πορεία του καιρού τη Μ. Εβδομάδα

Ο μετεωρολόγος του Mega Γιάννης Καλλιάνος, μιλώντας στην εκπομπή «Live News», ανέφερε ότι ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος και τη Μεγάλη Τρίτη, με τη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά να αγγίζει τους 25 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα συνηθισμένα για την περίοδο του Πάσχα.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, από τη Μεγάλη Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές σε περιοχές της Ανατολικής Ελλάδας και του Αιγαίου, πιθανώς και στην Αττική.

Τη Μεγάλη Πέμπτη τα φαινόμενα θα ενταθούν, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Ανάλογες καιρικές συνθήκες προβλέπονται από τη Μεγάλη Παρασκευή και μετά, με ταυτόχρονη πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει πιο αισθητή το Μεγάλο Σάββατο.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, την Κυριακή του Πάσχα η θερμοκρασία θα αρχίσει ξανά να ανεβαίνει, κυρίως στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα.

Ο μετεωρολόγος του Mega τονίζει ότι ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, κυρίως στα ηπειρωτικά και ενδεχομένως στην Αττική. Στη Δυτική Ελλάδα και στα Επτάνησα αναμένονται επίσης βροχοπτώσεις το Μεγάλο Σάββατο.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν αισθητή πτώση, από τους 25 βαθμούς στους 16-17 βαθμούς Κελσίου.