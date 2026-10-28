Η πρέσβης του Ισραήλ καθιερώνει ετήσια πρωτοβουλία για την 28η Οκτωβρίου -Η πρώτη δωρεά σε σχολείο της Ξάνθης - iefimerida.gr

Mια νέα ετήσια πρωτοβουλία που τιμά την ελληνική παρακαταθήκη ανδρείας και επενδύει στις μελλοντικές γενιές ανακοίνωσε η πρέσβης του Ισραήλ Πνινάτ Γιανάι, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.



Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, ανακοίνωσε μια νέα ετήσια πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της οποίας η Πρεσβεία του Ισραήλ θα απονέμει κάθε χρόνο, ανήμερα της επετείου του «ΟΧΙ», μια τιμητική διάκριση και θα προσφέρει μια δωρεά σε ένα ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, μια κοινότητα ή μια κοινωνική πρωτοβουλία που ενσαρκώνει τις αξίες του θάρρους, της ανδρείας, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης.

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Η πρωτοβουλία, την οποία επιδιώκει να προωθήσει η Πρέσβης Γιανάι, αποσκοπεί στην καθιέρωση μιας ετήσιας παράδοσης έκφρασης της εκτίμησης του Ισραήλ προς τον ελληνικό λαό, συνδέοντας την ηρωική παρακαταθήκη του παρελθόντος με την επένδυση στις μελλοντικές γενιές.

Φέτος, σε συνεργασία με το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, η Πρεσβεία του Ισραήλ θα δωρίσει σύγχρονα μέσα εκπαιδευτικής τεχνολογίας και εξοπλισμό στο Πρότυπο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Λύκειο Ξάνθης, με στόχο την ενίσχυση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους μαθητές της περιοχής. Η Ξάνθη είναι μια περιοχή που υπέφερε βαθύτατα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στις 28 Οκτωβρίου 1940, ο ελληνικός λαός είπε «ΟΧΙ» στο τελεσίγραφο της φασιστικής Ιταλίας. Εκείνη η θαρραλέα στάση απέναντι σε έναν στρατιωτικά ισχυρότερο αντίπαλο έγινε εθνικό σύμβολο αποφασιστικότητας, θυσίας και αγάπης για την πατρίδα.

Για το Κράτος του Ισραήλ, η ιστορία του ελληνικού θάρρους έχει ιδιαίτερα βαθιά σημασία. Είναι η ιστορία ενός έθνους που αρνήθηκε να υποκύψει στις απειλές, επέλεξε να αγωνιστεί για την ανεξαρτησία και την ελευθερία του και του οποίου οι πολίτες ήταν πρόθυμοι να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους και το μέλλον των παιδιών τους.

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Οι αξίες αυτές είναι βαθιά ριζωμένες στην εθνική συνείδηση του Ισραήλ και στην ιστορία του εβραϊκού λαού.

Ο αγώνας της Ελλάδας εναντίον των δυνάμεων του Άξονα αποτελεί επίσης ένα σημαντικό κεφάλαιο στην κοινή ιστορία της Ελλάδας και του εβραϊκού λαού. Η θαρραλέα αντίσταση της Ελλάδας και, στη συνέχεια, οι εξαιρετικές πράξεις γενναιότητας Ελλήνων που προστάτευσαν και διέσωσαν Εβραίους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος αποτελούν μαρτυρία των βαθιών ανθρώπινων και ηθικών δεσμών ανάμεσα στα δύο έθνη μας.

Η πρωτοβουλία «ΟΧΙ – Τιμώντας το θάρρος, εμπνέοντας τις επόμενες γενιές»

Η Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, δήλωσε: «Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία κατά τις οποίες ένα ολόκληρο έθνος καλείται να πει μία και μόνο λέξη που αλλάζει τη μοίρα του. Στις 28 Οκτωβρίου 1940, ο ελληνικός λαός είπε “ΟΧΙ”. Όχι στην υποταγή, όχι στις απειλές, όχι στην εγκατάλειψη της ελευθερίας του.

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Ως Ισραηλινή και ως εκπρόσωπος ενός έθνους που γεννήθηκε μέσα από τον αγώνα για το δικαίωμα ενός λαού να ζει ελεύθερος και ασφαλής στην πατρίδα του, αισθάνομαι βαθύ θαυμασμό για το θάρρος του ελληνικού λαού.

Αποφάσισα να καθιερώσω μια ετήσια παράδοση, μέσα από την οποία το Κράτος του Ισραήλ όχι μόνο θα αποτίει φόρο τιμής στους ήρωες του παρελθόντος της Ελλάδας, αλλά και θα επενδύει στο μέλλον της.

Κάθε χρόνο, ανήμερα της επετείου του “ΟΧΙ”, θα επιλέγουμε έναν τόπο, μια κοινότητα ή ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο η Πρεσβεία του Ισραήλ θα απονέμει μια τιμητική διάκριση και θα προσφέρει μια δωρεά, με τη στήριξη εταίρων και δωρητών, ως έκφραση της βαθιάς φιλίας ανάμεσα στους λαούς μας και των αξιών που μοιραζόμαστε.

Πριν από ογδόντα έξι χρόνια, η γενιά των παππούδων σας αγωνίστηκε για την ελευθερία της Ελλάδας. Σήμερα, το Κράτος του Ισραήλ επιθυμεί να προσφέρει στη γενιά των εγγονών τους τα εφόδια για να χτίσει το μέλλον της.

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Πιστεύω ότι η αληθινή φιλία ανάμεσα στα έθνη μετριέται όχι μόνο με συμφωνίες και διπλωματικές συναντήσεις, αλλά και με πράξεις μνήμης, ευγνωμοσύνης και αμοιβαίας ευθύνης.

Ο ελληνικός λαός δίδαξε στον κόσμο ότι, μερικές φορές, η πιο γενναία λέξη είναι το “ΟΧΙ”. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, επιθυμούμε να μετατρέψουμε την εκτίμησή μας για εκείνη την ιστορική δήλωση σε ένα ηχηρό “ΝΑΙ” στο μέλλον των παιδιών της Ελλάδας».

Η πρωτοβουλία «ΟΧΙ – Τιμώντας το θάρρος, εμπνέοντας τις επόμενες γενιές» θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με Έλληνες εταίρους και με τη στήριξη Ισραηλινών δωρητών και υποστηρικτών, με στόχο να καθιερωθεί μια διαχρονική παράδοση που θα αντανακλά τις κοινές αξίες, τους ισχυρούς δεσμούς και τη βαθιά φιλία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα.