Νέο βίντεο-ντοκουμέντο: Η πορεία της μηχανής του Σουδανού λίγο πριν χτυπήσει τη 16χρονη στη Λιοσίων - iefimerida.gr

Ήρθε στο φως νέο βίντεο-ντοκουμέντο από την πορεία της μηχανής του Σουδανού που χτύπησε 16χρονη στη Λιοσίων﻿.



Το βίντεο, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, αποτυπώνει την πορεία της μοτοσικλέτας, η οποία κινείται με υψηλή ταχύτητα στον δρόμο.



Το τροχαίο σημειώθηκε στις 18 Απριλίου λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα σε συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαινε ο Σουδανός, με το βαρύ ποινικό παρελθόν, και ακόμη ένα άτομο παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, οι οποίοι έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν τη 16χρονη, αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημά τους και εγκατέλειψαν το σημείο.

Αντιμέτωπος με κακουργήματα ο Σουδανός που χτύπησε τη 16χρονη στη Λιοσίων



Ο 16χρονος Σουδανός και ο συνεπιβάτης της μηχανής, που είναι αντιμέτωποι με κακουργηματικού βαθμού κατηγορίες, παραπέμπονται στην ανακρίτρια Ανηλίκων. Κατηγορούμενοι για πλημμελήματα στη δικογραφία είναι η 20χρονη ιδιοκτήτρια του οχήματος, καθώς και ο συνομήλικός της, που δήλωσε διαχειριστής της μηχανής.

Ο 16χρονος οδηγός, με καταγωγή από το Σουδάν, κατηγορείται για κακουργήματα που αφορούν:

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη, σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής. Σε βάρος του συνεπιβάτη της μηχανής η δίωξη αφορά ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα:

Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής.

Πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο.

Οι άλλοι δύο 20χρονοι διώκονται για τρία πλημμελήματα, που αφορούν υπόθαλψη εγκληματία, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταγγελία στις αρχές.

Ο ανήλικος οδηγός της μηχανής οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών και πρόκειται να ζητήσει από την ανακρίτρια προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Στην δικαστική λειτουργό θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει προθεσμία.