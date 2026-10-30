Live από Γαλλία: Υψώνεται η ελληνική σημαία στη δεύτερη φρεγάτα Belhara «Νέαρχος» -Δένδιας: Είναι το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη - iefimerida.gr

Από τα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού της Ελάδας αναλαμβάνουν τα ηνία της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας τύπου FDI HN (Belharra), με το όνομα «Νέαρχος».

Στην τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στο πολεμικό πλοίο παρών είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ όπως μετέδωσε και το EΡΤnews 128 στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού αποτελούν το πλήρωμα παραλαβής.

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Live από τη Γαλλία

Η διαφορά που έχει από την πρώτη Belharra

Οπως ανέφερε ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στο Λοριάν της Γαλλίας, Γιώργος Σιδέρης, η διαφορά της φρεγάτας Belharra «Νέαρχος» από την πρώτη που παρέλαβε η χώρα (Κίμων), θα παραδοθεί με ενεργοποιημένα και τα 32 κελιά εκτόξευσης πυραύλων Aster 30, καθώς και το σύστημα εγγύς προστασίας RAM. Οι ηλεκτρονικές αναβαθμίσεις στο ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης και στο σύστημα μάχης, που αποτελεί την «καρδιά» της φρεγάτας, έχουν ολοκληρωθεί και δοκιμαστεί κατά τις εν πλω δοκιμές.

Το πολεμικό πλοίο θα αποπλεύσει από το Λοριάν με προορισμό τη Βρέστη, εκεί που θα τοποθετηθεί ο οπλισμός της Belharra και στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο πλους για την Ελλάδα.

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Συνάντηση Δένδια-Βοτρίν

Πριν από την ύψωση της ελληνικής σημαίας στο πλοίο, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν.

Στο περιθώριο της διμερούς συνάντησης στο επίκεντρο θα βρεθούν θέματα αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας, θέματα περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Πιο αναλυτικά, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στην συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

Οι δηλώσεις

Χαιρετίζω την εμπιστοσύνη της Ελλάδας. Πρώτοι οι Ελληνες μας εμπιστεύθηκαν. Τώρα Γαλλία, Ελλάδα και Σουηδία έχουμε τις ίδιες φρεγάτες. Καλώς ήρθατε κύριες Δένδια εύχομαι ούριο άνεμο στη νέα φρεγάτας

Μεγάλη χαρά που είμαι ξανά εδώ για τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα Νέαρχο. Γαλλία και Ελλάδα θα χτίσουμε αμυντικές δυνατότητες στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η πλατφόρμα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητας. Είναι το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του στον πλανήτη.

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Σημειώνεται πως η Γαλλίδα υπουργός Αμυνας τόνισε πως τμήματα των γαλλικών, ελληνικών και σουηδικών φρεγατών θα κατασκευαστούν στα ναυπηγεία Σαλαμίνας.