Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο - iefimerida.gr

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο.

Στο πλαίσιο του ριζικού μετασχηματισμού και εξέλιξής της στα πρότυπα που έχει θέσει η μητρική της εταιρεία, Philip Morris International (PMI), η Παπαστράτος επενδύει συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό υψηλών δεξιοτήτων, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης σε ένα σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο βιομηχανικό περιβάλλον.

Η Παπαστράτος αναζητώντας τους «Τεχνικούς του Αύριο» επιθυμεί να προσελκύσει υποψηφίους με τεχνικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο στη μηχανολογία, την ηλεκτρολογία και τους αυτοματισμούς, με διάθεση για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και ικανότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό βιομηχανικό περιβάλλον. Οι νέοι Process Technicians θα ενταχθούν στην καθημερινή λειτουργία της παραγωγικής μονάδας της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, την τήρηση των υψηλών προτύπων ασφάλειας και βιωσιμότητας και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών μέσα από συνεργασία με τις ομάδες παραγωγής και ποιότητας.

Έχοντας αναδειχθεί, πρόσφατα, για 12η συνεχή χρονιά ως «Κορυφαίος Εργοδότης», η Παπαστράτος προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επίδομα μετακίνησης και σίτισης, καθώς και σημαντικές ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο πολυεθνικό περιβάλλον με προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό. Στόχος της Παπαστράτος παραμένει η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ισότητα και την καινοτομία, προσφέροντας ουσιαστικές προοπτικές καριέρας σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αποτελέσουν μέλη της βιομηχανίας του μέλλοντος.

Η Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και Νοτιανατολικής Ευρώπης της Philip Morris International, δήλωσε: «Στην Παπαστράτος ανταποκρινόμαστε διαρκώς στις προκλήσεις ενός τεχνολογικά προηγμένου βιομηχανικού οικοσυστήματος και, σε αυτά τα 95 χρόνια λειτουργίας μας, επενδύουμε συστηματικά στους ανθρώπους και τις δεξιότητες που θα διαμορφώσουν τη Βιομηχανία του Μέλλοντος. Με τις νέες προσλήψεις Process Technicians ενισχύουμε ακόμα περισσότερο το εργοστάσιό μας στον Ασπρόπυργο, δημιουργώντας ουσιαστικές ευκαιρίες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, όπου η καινοτομία και η συνεργασία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων μας».

Για περισσότερες πληροφορίες για τις νέες προσλήψεις και υποβολή αίτησης, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα εδώ, μέχρι και την Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026.