Αυτή είναι η μωβ γραμμή του Μετρό που θα ενώσει όλη την Αθήνα -Από ποιες περιοχές θα περάσει, πότε θα κατασκευαστεί - iefimerida.gr

Μια νέα γραμμή του Μετρό φιλοδοξεί να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο για πολλές περιοχές της Αττικής, οι οποίες παραμένουν εκτός συγκοινωνιακού χάρτη καθώς δεν διαθέτουν αξιόπιστα μέσα σταθερής τροχιάς.

Ο τομέας των μετακινήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο των κινήσεων και των δράσεων της πολιτείας, όπως προκύπτει από τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται το τελευταίο διάστημα και στους οποίους έχουμε συνεχείς εξελίξεις.﻿

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