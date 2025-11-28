«Αδειάστε τα όλα χωρίς... τσίπα»: Η νέα διαφήμιση των Jumbo έχει κάτι από την... «Ιθάκη» του Τσίπρα [ηχητικό] - iefimerida.gr

Έμπνευση για... διαφήμιση φαίνεται πως αποτέλεσε για τα Jumbo το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων της χώρας και σύντομα θα παρουσιαστεί από τον ίδιο.

Συγκεκριμένα, η φετινή χριστουγεννιάτικη ραδιοφωνική καμπάνια της εταιρείας έχει σαφείς αναφορές στη συζήτηση των τελευταίων ημερών γύρω από το βιβλίο Τσίπρα και με... χιούμορ οι εμπνευστές της δηλώνουν «αδειάστε τα όλα χωρίς τσίπα».

Σημειώνεται πως το κείμενο της διαφήμισης των Jumbo βασίζεται σε παραλλαγή του γνωστού ποιήματος «Ιθάκη» του Κωνσταντίνου Καβάφη.

Τα λόγια της διαφήμισης



«Σαν βγεις στον πηγαιμό για τα Χριστούγεννα να εύχεσαι να είναι λευκός ο δρόμος... γεμάτος χιόνια και Jumbo φορτηγά Tη χιονοθύελλα και το ψοφόκρυο μην τα φοβάσαι γιατί τέτοια Χριστούγεννα αλλού δεν θα βρεις Κι αν μετά τις αγορές γεμάτες βρεις τις τσέπες σου είναι γιατί τα Jumbo δεν σε γέλασαν... Jumbo η Ιθάκη των Χριστουγέννων, αδειάστε τα όλα χωρίς τσίπα».

Ακούστε τη διαφήμιση των Jumbο: