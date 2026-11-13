 Η μεγαλύτερη πίστα της Ελλάδας μεταμορφώνεται σε «διαμάντι» -Σε ποια πόλη πηγαίνει η επένδυση των 11 εκατ. ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγαλύτερη πίστα της Ελλάδας μεταμορφώνεται σε «διαμάντι» -Σε ποια πόλη πηγαίνει η επένδυση των 11 εκατ. ευρώ

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Σέρρες
Προχωρούν οι αναβαθμίσεις στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών

Ανοίγει ο δρόμος για τη φιλοξενία κορυφαίων διεθνών αγώνων στην πίστα των Σερρών, η οποία αναμένεται να αποκτήσει νέα χάραξη και αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, με το συνολικό ύψος της επένδυσης να ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Σε μια νέα εποχή ετοιμάζεται να περάσει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στην Ελλάδα, καθώς έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τη ριζική αναβάθμιση μιας από τις πιο γνωστές πίστες αγώνων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία κορυφαίων διεθνών διοργανώσεων.

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